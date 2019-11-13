Теннис
RT на русскомМедведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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В Лондоне продолжается Итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов
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