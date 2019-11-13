Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Экономика Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.

Происшествия В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.

Происшествия В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области.

Экономика Контроль за бюджетом Чебоксар могут передать республике Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось сегодня, 13 ноября, на заседании чувашского правительства.

Армия и оружие Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.

Кино В фильмах Marvel появятся три новых супергероя В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.

Политика Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская публично поругались Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.

Политика Колумбия признала сенатора Аньес и.о. президента Боливии "МИД от имени правительства Колумбии признает Жанин Аньес в качестве временного президента Боливии", - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Общество В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Технологии Браузер Firefox Lite 2.0 вышел для Android Пару лет назад была выпущена Firefox Rocket — облегченная версия мобильного браузера Mozilla для Android-устройств с некоторыми эксклюзивными функциями, которые недоступны в обычной версии.

Здоровье В Ростове школу закрыли на карантин из-за пневмонии Школу №86 в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. Учебный процесс приостановлен из-за вспышки пневмонии среди учеников.

Общество В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.

Общество КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.

Хоккей «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби Хоккеисты московского Спартака нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 ОТ.