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Политика Коломойский пообещал США российские танки в Польше Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.

Авто Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Общество Галкин высказался об отмене своих концертов Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.

Экономика Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Происшествия Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Общество Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.

Футбол Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.

Футбол Президент «Реала» Перес возглавил Всемирную футбольную ассоциацию Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес избран на пост главы Всемирной ассоциации футбола.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.

Происшествия Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.

Политика В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Гаджеты Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10 Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.

Политика Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.

Автоспорт Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».

Общество В России упал спрос на сигареты Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.

Общество В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.