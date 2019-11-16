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Политика Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.

Общество На Украине начала работу миссия МВФ Миссия Международного валютного фонда возобновила работу на Украине в четверг, 14 ноября. Об этом сообщает представительство МВФ в Киеве.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Авто Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца Новый кроссовер Hyundai Venue разошелся летом тиражом около 35 тыс. автомобилей, а за сентябрь и октябрь корейскому бренду удалось реализовать еще 27 тыс. машин.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

Общество Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.