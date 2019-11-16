Теннис
Газета.RuМедведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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Зверев обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, оставив вне турнира Надаля
Sportbox.RUвчера в 16:51
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