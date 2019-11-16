Теннис

Газета.RuГазета.RuМедведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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Зверев обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, оставив вне турнира Надаля

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РБК вчера в 15:46
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На Украине начала работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда возобновила работу на Украине в четверг, 14 ноября. Об этом сообщает представительство МВФ в Киеве.
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Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
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Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
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Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Даниил Сергеевич Медведев
Российский теннисист
Российский профессиональный теннисист; финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.
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