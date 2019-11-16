Теннис

Lenta.ruLenta.ruМедведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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