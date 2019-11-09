Теннис

RT на русскомRT на русскомМедведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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