Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

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Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Кино Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.

Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

Общество Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.

Шоу-бизнес «Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.

Общество Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Авто Объявлена дата выхода нового кроссовера Honda Breeze в продажу Новый кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу уже в конце ноября – компания официально объявила дату выхода на рынок.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская решили расстаться Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.

Технологии WhatsApp начал массово блокировать пользователей Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.

Политика Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Армия и оружие Патрушев прокомментировал возможный выход США из ДОН Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.

Политика Опрос показал лидерство Зеленского в рейтинге доверия на Украине Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, на основании которого составила рейтинг доверия украинским политикам.

Футбол Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Технологии «Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress «Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.