Теннис
RT на русскомМедведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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Газета.Ru 07:15
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Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
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На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
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Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании
Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
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«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым
По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.
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РИА Новости 09:21
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Замкнутая сфера: учёные выдвинули новую версию о Вселенной
News.ru вчера в 10:47
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Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
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Авто
Объявлена дата выхода нового кроссовера Honda Breeze в продажу
Новый кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу уже в конце ноября – компания официально объявила дату выхода на рынок.
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Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
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WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.
RT на русском 11:07
Политика
Опрос показал лидерство Зеленского в рейтинге доверия на Украине
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Известия 11:05
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Происшествия
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В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
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Технологии
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Итальянский производитель отказался от своих запланированных проектов суперкаров 8C и спортивных автомобилей GTV, сосредоточившись вместо этого на паре новых внедорожников.
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