Политика

РЕН ТВРЕН ТВМедведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций". Об этом он заявил на пресс-конференции с представителями российских телеканалов.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:27

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

RT на русском06:02

«Бунт бессмысленный и беспощадный» — Медведев об опасности протестов в РФ

REGNUM05:45

Медведев: власть должна улавливать протестные настроения, но не допускать бунта

Интерфакс - Россия05:54

«У нас это может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный». Медведев ответил на вопрос о протестах и «московском деле»

Дождь05:48

Медведев: в обществе есть запрос на справедливость, но разногласия не решить на площадях

ТАСС05:46

Медведев отреагировал на акции протестов в Москве

РИА Новости06:01
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Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Вести.Ru 13:48
Шоу-бизнес

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Суть событий 14:09
Энергетика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 15:18
Общество

Во Франции началась бессрочная забастовка против пенсионной реформы

5 декабря во Франции началась масштабная общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы - повышения возраста выхода на пенсию, которая в полном объеме будет выплачиваться по достижению 64-летнего возраста.
KM.ru 07:31
Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Политика

Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым

Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Газета.Ru 13:49
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил

На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Sunmag.me 09:21
Общество

Эксперимент по налогу для самозанятых распространят на 19 регионов

Госдума в окончательном чтении приняла закон о распространении эксперимента по налогу для самозанятых на 19 субъектов.
Парламентская газета 05:38
Фигурное катание

Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в Финале ГП

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 14:54
Общество

ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов

Юга.ру вчера в 09:32
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
Политика

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Российская газета 09:09
Кино

Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»

Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
Piter.tv вчера в 02:41
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10

В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
МонаВиста 13:28
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Lenta.ru 03:30
Футбол

Слуцкий может возглавить греческий АЕК

Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
ODDS.ru вчера в 14:10
Армия и оружие

По Алеппо нанесён ракетный удар

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) нанесли новый ракетный удар по жилому дому в населённом пункте Вахиди к югу от города Алеппо.
Rusvesna.su вчера в 18:15
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Происшествия

На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь

В Крымском районе Краснодарского края завели уголовное дело против 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве своих жены и тещи.
Российская газета 12:51
Политика

Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обменялись шутливыми репликами на обеде в Белом доме.
Lenta.ru 15:16
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Баскетбол

ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Вести.Ru 15:25
Наука

Частое окрашивание волос может привести к раку

Слово и Дело вчера в 11:40
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданам страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
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