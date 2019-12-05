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РЕН ТВМедведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций". Об этом он заявил на пресс-конференции с представителями российских телеканалов.
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Медведев: власть должна улавливать протестные настроения, но не допускать бунта
Интерфакс - Россия05:54
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