Общество
Газета.RuМедведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций. По его мнению, в обществе есть "мощный запрос на справедливость".
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