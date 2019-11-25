Общество
ИзвестияМедведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 12:54
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Еще на 1 год освобождаются физические лица от уплаты налога с доходов по банковским депозитам
КП - Молдовавчера в 17:00
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Театры
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Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября.
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Музыка
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Ранее Пекин призвал Евросоюз прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая в связи с протестами в Гонконге.
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В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
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В WhatsApp появится новая функция
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Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
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Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ
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Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
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