Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Здоровье Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать Международное агентство по исследованию рака обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что избыточная масса тела может привести к 13 видам рака, в том числе кишечника, печени, почек, желчного пузыря, мочевыделительной системы и так далее.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

Происшествия Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Политика Почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского Отмечается, что 63% респондентов позитивно относятся к политическому курсу нынешнего главы государства, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом.

Спорт Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Авто RAV4 превратился в кроссовер Toyota Wildlander Локализованный RAV4 вышел на китайский рынок в начале осени, а Toyota Wildlander подоспеет к концу года.