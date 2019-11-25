Экономика
РИА НовостиМедведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
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Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 12:54
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Еще на 1 год освобождаются физические лица от уплаты налога с доходов по банковским депозитам
КП - Молдовавчера в 17:00
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