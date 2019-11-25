Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема.

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Энергетика Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Общество Россиян предупредили о низком атмосферном давлении Как считают врачи, перепады давления негативно сказываются на здоровье людей На территории России со второй половины этой недели будет наблюдаться "атмосферная впадина" – резкое понижение атмосферного давления после его резкого повышения.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Происшествия Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Музыка Лобода снялась в новом клипе Линдеманна Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Экономика Часть россиян не будут получать пенсию Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.

Здоровье В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.