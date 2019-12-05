Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМедведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
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