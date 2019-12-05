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Происшествия В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро По Петербургу проокатилась очередная волна «минирований» – неизвестные сообщили о том, что взрывные устройства находятся на 22 станций метро, в ряде учебных и медицинских учреждений города.

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