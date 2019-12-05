Политика
ИзвестияМедведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Общество
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Политика
Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ
Президент России Владимир Путин на пять лет продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Политика
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Происшествия
32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе
В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
Общество
Госдума приняла закон о крупных штрафах для СМИ-иноагентов
Госдума 5 декабря приняла в заключительном, третьем чтении законопроект о введении штрафов и арестов для СМИ-иноагентов и граждан, признанных иностранными агентами.
Политика
Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии
В МИД России заявили, что Москва будет отвечать на высылку из Германии двух российских дипломатов, пишет «Интерфакс».
Политика
Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить
В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Технологии
Компания Group-IB заявила о перехватах переписки в Telegram
Mossovetinfo.ru – Компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о нескольких случаях перехвата переписки пользователей Telegram.
Армия и оружие
Сирийские боевики обзавелись немецкими танками
Каким образом боевикам удалось получить в распоряжение как минимум два современных немецких танка, неизвестно.
Космос
Выявлен масштаб задачи по очистке от космического мусора
Профессор Хью Льюис скажет делегатам на первой Международной орбитальной конференции по поводу загрязненности орбиты, а также что поддержание лишь небольшой популяции спутников на орбите на высоте более 1000 км может привести к новым столкновениям и экспоненциальному росту космического мусора.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро
По Петербургу проокатилась очередная волна «минирований» – неизвестные сообщили о том, что взрывные устройства находятся на 22 станций метро, в ряде учебных и медицинских учреждений города.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Энергетика
Саудовская Аравия призывает ОПЕК нарастить объемы сокращения добычи
Аналитики предупреждают, что в следующем году рынок нефти может быть сильно перенасыщен Саудовская Аравия призывает ОПЕК и ее союзников объявить о более сильном сокращении добычи на заседании в Вене в попытке поддержать цены на фоне возможного перенасыщения рынка в следующем году.
Общество
Медведев заявил о росте реальных доходов россиян
Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
Политика
Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам пошутил про Гарика Харламова, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова.
Хоккей
Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».
Происшествия
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим
Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Культура
Владимир Путин наградил волонтера из Казани
Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
Происшествия
В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача
В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Музыка
Максим Покровский: «Российская нация деградирует: ее убивают алкоголизм и нищета»
В этом году группа Максима Покровского «Ногу Свело!» отметила 25-летие хита «Хару мамбуру».