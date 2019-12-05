Политика

ИзвестияИзвестияМедведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

URA.Ru07:13

Медведев рассказал о своём самом сложном решении

RT на русском06:19

Медведев рассказал о самых сложных решениях в своей карьере

ТАСС06:41

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Известия06:35

Медведев рассказал о своем самом сложном решении

РИА Новости06:28

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

РБК07:03

Медведев назвал самым сложным решением повышение пенсионного возраста

Газета.Ru06:01
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Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Газета.Ru 09:16
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Президент России Владимир Путин на пять лет продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего.
РБК 06:01
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
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Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
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Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Известия 09:31
Политика

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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
РИА Новости 09:27
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
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Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
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32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе

В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
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Госдума приняла закон о крупных штрафах для СМИ-иноагентов

Госдума 5 декабря приняла в заключительном, третьем чтении законопроект о введении штрафов и арестов для СМИ-иноагентов и граждан, признанных иностранными агентами.
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Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

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Политика

Российский МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии

В МИД России заявили, что Москва будет отвечать на высылку из Германии двух российских дипломатов, пишет «Интерфакс».
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Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
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Компания Group-IB заявила о перехватах переписки в Telegram

Mossovetinfo.ru – Компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о нескольких случаях перехвата переписки пользователей Telegram.
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Сирийские боевики обзавелись немецкими танками

Каким образом боевикам удалось получить в распоряжение как минимум два современных немецких танка, неизвестно.
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Космос

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Профессор Хью Льюис скажет делегатам на первой Международной орбитальной конференции по поводу загрязненности орбиты, а также что поддержание лишь небольшой популяции спутников на орбите на высоте более 1000 км может привести к новым столкновениям и экспоненциальному росту космического мусора.
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Происшествия

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В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Энергетика

Саудовская Аравия призывает ОПЕК нарастить объемы сокращения добычи

Аналитики предупреждают, что в следующем году рынок нефти может быть сильно перенасыщен Саудовская Аравия призывает ОПЕК и ее союзников объявить о более сильном сокращении добычи на заседании в Вене в попытке поддержать цены на фоне возможного перенасыщения рынка в следующем году.
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Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам пошутил про Гарика Харламова, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова.
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Хоккей

Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».
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Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
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В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
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В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Известия 07:10
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В этом году группа Максима Покровского «Ногу Свело!» отметила 25-летие хита «Хару мамбуру».
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