Общество

ИзвестияИзвестияМедведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Дмитрий Медведев
Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 12:54

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