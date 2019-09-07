Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.

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Происшествия Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.

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Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

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Космос Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим.

Интернет HUAWEI представила маршрутизатор HUAWEI WiFi Q2 Pro на IFA 2019 Компания HUAWEI представила домашний беспроводной маршрутизатор нового поколения HUAWEI WiFi Q2 Pro, предназначенный для высокоскоростной передачи данных.

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