Теннис
RT на русскомМедведев прокомментировал выход в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
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Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Известия 03:45
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Происшествия
Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим.
ТАСС 02:35
Интернет
HUAWEI представила маршрутизатор HUAWEI WiFi Q2 Pro на IFA 2019
Компания HUAWEI представила домашний беспроводной маршрутизатор нового поколения HUAWEI WiFi Q2 Pro, предназначенный для высокоскоростной передачи данных.
PC Week/RE вчера в 09:54
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, еще один ранен в Донбассе за минувшие сутки
ИА Новороссия вчера в 02:36
Общество
В Татарстане устроили открытие детского сада с подставными детьми
В Татарстане прошло показательное открытие нового детского сада «Золотая рыбка» с подставными детьми.
Дождь вчера в 16:04
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 19:06
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.
Известия 04 сентября в 07:18
Политика
США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ 05 сентября в 07:34
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26