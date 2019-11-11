Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
Общество
Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Происшествия
В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция
Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Наука
Икота играет важную роль в развитии детского мозга
Армия и оружие
Военная полиция РФ продолжает патрулирование двух сирийских провинций
Девятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса – Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасеке, сообщает РИА Новости.
Политика
Экс-президент Боливии Моралес прилетел в Мехико
Наука
Скользкий слой льда оказался отличным от воды
Футбол
СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в «Челси»
СМИ стало известно о строгом дисциплинарном кодексе, который Фрэнк Лэмпард ввел в «Челси».
Финансы
Курс доллара укрепляется во вторник утром
Курс американской валюты укрепляется во вторник утром на мировом валютном рынке.
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Здоровье
Ученые рассказали о полезных для здоровья свойствах острой пищи
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, польза острой пищи в том, что она сжигает калории быстрее и ускоряет процесс метаболизма.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Общество
В Токио выбрали «Мисс Интернешнл 2019»
В японской столице Токио прошел конкурс «Мисс Интернешнл 2019».
Политика
В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля
В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Здоровье
Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей
Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.