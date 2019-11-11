Экономика

Lenta.ruLenta.ruВоробьев обсудил реализацию нацпроектов

В ходе заседания Медведев предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил реализации нацпроектов. Ранее Андрей Воробьев заявил о важности эффективной реализации национальных проектов. Глава Подмосковья руководит направлением по реализации нацпроекта «Цифровая экономика».
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:45, Ашберн
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