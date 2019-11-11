Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Политика
Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту
В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове 30-летняя местная жительница Ярослава приехала на день рождения дочери, которую у нее силой забрал отец ребенка после разрыва, и была обрита им наголо и избита.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Эрдоган проведет встречу с Трампом в США
Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Стоит напомнить, что с 1 ноября текущего года в силу вступили изменения в Федеральном законе, касающиеся транспортного налога.
Наука
Фронтир нейронаук. Редактирование генома применили в борьбе с аутизмом
Исследователи из Университета штата Луизианы создали систему редактирования генома для клеток мозга и применили ее для удаления гена, ассоциированного с аутизмом.
Политика
Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита
Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Футбол
Евсеев прокомментировал свое высказывание о смысле футбола без голов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0).
Происшествия
Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ
Армия и оружие
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
Политика
На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
Происшествия
СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку
Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА "Новости".
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Наука
Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца
Исследователи обнаружили, что технология была способна идентифицировать следы героина и 6-AM не только на руках наркоманов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или пожимал руку наркоману.
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Происшествия