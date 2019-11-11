Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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«Производительность труда» будут повышать пять предприятий Марий Эл

REGNUMвчера в 13:53

Бочаров обсудил нацпроекты на заседании Совета при Президенте РФ

Московский Комсомолецвчера в 09:01

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

ТАСС10 ноября в 16:01

Медведев видит риски недостижения показателей по трём нацпроектам

News.ruвчера в 06:29

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам

Накануне.Ru10 ноября в 18:41

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам, обсудят поддержку занятости

ПРАЙМ10 ноября в 16:17

Воробьев обсудил реализацию нацпроектов

Lenta.ruвчера в 08:26
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Политика

Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту

В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Волжский.ру 01:47
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Общество

В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове 30-летняя местная жительница Ярослава приехала на день рождения дочери, которую у нее силой забрал отец ребенка после разрыва, и была обрита им наголо и избита.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Политика

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК 00:49
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
ANNA-News вчера в 22:32
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Спорт

ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу

После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Эрдоган проведет встречу с Трампом в США

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
РИА Новости вчера в 16:20
Авто

В России хотят повысить транспортный налог

Стоит напомнить, что с 1 ноября текущего года в силу вступили изменения в Федеральном законе, касающиеся транспортного налога.
32CARS.ru вчера в 00:17
Наука

Фронтир нейронаук. Редактирование генома применили в борьбе с аутизмом

Исследователи из Университета штата Луизианы создали систему редактирования генома для клеток мозга и применили ее для удаления гена, ассоциированного с аутизмом.
Индикатор вчера в 15:53
Политика

Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита

Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Взгляд.ру вчера в 20:16
Здоровье

Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях

Planet Today 10 ноября в 17:36
Политика

Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае

Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
Футбол

Евсеев прокомментировал свое высказывание о смысле футбола без голов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0).
Матч ТВ 03:08
Происшествия

Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест

Известия вчера в 14:37
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ

Вестник вчера в 22:40
Армия и оружие

США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Политика

На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
Lenta.ru 01:36
Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Происшествия

СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку

Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

RT на русском 10 ноября в 09:12
Наука

Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца

Исследователи обнаружили, что технология была способна идентифицировать следы героина и 6-AM не только на руках наркоманов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или пожимал руку наркоману.
Naked Science 02:29
Хоккей

Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
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