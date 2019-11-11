Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Политика
Названы сроки рассмотрения судом ООН иска Украины к России
Решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма можно ожидать не раньше 2022 года – начала 2023 года, заявила на брифинге замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Футбол
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Происшествия
В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Здоровье
В России в разы подорожают медсправки на водительские права
С 22 ноября в России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители.
Происшествия
Районный суд отказался изымать спецдекларацию из дела Израйлита
Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую декларацию, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом по закону об амнистии капитала, из списка доказательств стороны обвинения, рассказала «Ведомостям» его адвокат Виктория Бурковская.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Теннис
Рафаэль Надаль разозлился на журналиста из-за вопроса о жене
Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался недоволен вопросами журналистов после поражения в группе Итогового турнира ATP.
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5T выходит в России
С сегодняшнего дня в России стартовал приём предварительных заказов на смартфон Huawei Nova 5T, анонсированный в конце августа этого года.
Общество
Китайская компания поучаствует в строительстве ТПУ в Москве
Китайская корпорация CRCC активно занимается строительством московского метро.
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
В базе Росстандарта появилось ОТТС, полученное компанией Opel на модели Zafira Life и Vivaro.
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
Происшествия
Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием
Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет.
Авто
Honda анонсировала дату начала продаж кроссовера Breeze
Компания Honda официально объявила дату старта продаж своего среднеразмерного кроссовера Breeze.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Экономика
Что скажет Трамп? Речь президента США определит характер торговой сессии
Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США незначительно выросли перед открытием торговой сессии, указав на большую вероятность того, что и сами индексы откроют сессию незначительным повышением.
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок
Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.
Происшествия
В Раменском сожгли более 13 авто фотовидеофиксации
В Раменском в поселке Дружба сгорели более десяти автомобилей фотовидеофиксации.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк попросил принести ему очки
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александром Холодовым попросил принести ему в СИЗО очки.