Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
Общество
Отец Ассанжа рассказал о состоянии здоровья сына
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж чувствует себя очень плохо, заявил в интервью РИА Новости его отец Джон Шиптон.
РИА Новости 02:26
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 вчера в 08:22
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Экономика
Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста
Подряд на строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга нулевую прибыль.
Forbes 01:30
Экономика
Danske Bank предлагал русским забрать деньги золотом
Фото: iStock Филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим российским клиентам перевести средства в золотые слитки и монеты.
Inc. Russia 10 ноября в 08:21
Теннис
Циципас впервые победил Медведева на итоговом турнире ATP
Фото:twitter.com/bbctennis Греческий теннисист Стефанос Циципас во многом неожиданно переиграл нашего Даниила Медведева в первом групповом матче на итоговом турнире ATP в Лондоне - соперник действовал более точно, а все решил единственный брейк во второй партии.
Prognozist вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru 10 ноября в 19:02
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске
Коммерсантъ вчера в 23:45
Армия и оружие
ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»
Rusvesna.su 00:25
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 10 ноября в 09:12
Общество
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Life.ru вчера в 13:31
Армия и оружие
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru вчера в 01:00
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Общество
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Российская газета 02:56
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия
В Москве у мужчины с помощью сим-карты украли более 420 тысяч рублей
Неизвестные похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тыс. рублей, перевыпустив его сим-карту.
RT на русском 02:57
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:55
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был бы рад возобновлению сотрудничества России и Украины в космической отрасли.
Комсомольская правда 03:22
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 13:26