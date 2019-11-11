Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Медведев видит риски недостижения показателей по трём нацпроектам

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ПРАЙМ10 ноября в 16:17

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

ТАСС10 ноября в 16:01
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:59, Ашберн
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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж чувствует себя очень плохо, заявил в интервью РИА Новости его отец Джон Шиптон.
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Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
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Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
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Фото:twitter.com/bbctennis Греческий теннисист Стефанос Циципас во многом неожиданно переиграл нашего Даниила Медведева в первом групповом матче на итоговом турнире ATP в Лондоне - соперник действовал более точно, а все решил единственный брейк во второй партии.
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Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске

Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru 10 ноября в 19:02
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Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске

Коммерсантъ вчера в 23:45
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ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»

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На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

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Армия и оружие

США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
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Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
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Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»

Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
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Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

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Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Неизвестные похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тыс. рублей, перевыпустив его сим-карту.
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МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтобы Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
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Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

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