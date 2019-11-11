Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации

ГТРК Тверь06:23

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

ТАСС10 ноября в 16:01

Воробьев обсудил реализацию нацпроектов

Lenta.ruвчера в 08:26

Медведев видит риски недостижения показателей по трём нацпроектам

News.ruвчера в 06:29

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам

Накануне.Ru10 ноября в 18:41

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам, обсудят поддержку занятости

ПРАЙМ10 ноября в 16:17

Кадыров исключил риск невыполнения заданий по нацпроекту

REGNUM01:58
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Здоровье

В Севастополе начинается капитальный ремонт роддома №2

По расчётам департамента здравоохранения, учитывая сегодняшние показатели рождаемости в Севастополе Первый роддом на время ремонта сможет полностью закрыть потребность в койко-местах.
Вести.Севастополь вчера в 11:54
Происшествия

На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы

В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Технологии

Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных

Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Общество

Эмилия Кларк вновь надела платье с максимально глубоким декольте

ОК! 02:25
Общество

Медведев провел совещание в поезде

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск – Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри променял Елизавету II на тещу

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Общество

Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Общество

Малышева подаст в суд на ряд СМИ

REGNUM вчера в 13:41
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

Киев предложил альтернативу минским соглашениям

На призыв выйти из минских соглашений уже отреагировал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук, передает "112".
Утро.ru 07:52
Общество

Познер ответил на слова Галкина о цензуре на российском телевидении

Живая Кубань 10 ноября в 23:53
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Общество

Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

RT на русском 06:41
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Экономика

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия

В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка

В Саратовской области 33-летняя мать отнесла новорожденную дочку на свалку.
Российская газета 07:25
Политика

Соловьев ответил на возбуждение уголовного дела на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, каким образом Украина могла открыть в отношении него уголовное производство о нарушении территориальной целостности страны.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В Зауралье в ДТП на трассе погибли два человека

От МЧС России было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Водитель Toyota и ещё две пассажирки получили травмы.
Курган и курганцы 07:42
Политика

Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Армия и оружие

«Русские витязи» получили новейшие истребители

На аэродром Кубинка в Подмосковье прибыли четыре новейших истребителя Су-35С, которые поступили на вооружение пилотажной группы «Русские витязи», сообщает Минобороны.
Взгляд.ру 08:02
Политика

Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле

В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.
Комсомольская правда вчера в 07:55
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Экономика

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Общество

День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд

Южный Федеральный вчера в 23:55
Политика

На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
РИА Новости 04:22
Авто

FCA готовит двигатель с турбонаддувом Inline-Six

32CARS.ru 03:45
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СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor вчера в 22:14
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