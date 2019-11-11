Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Технологии
Тинькофф-банк заправится на BP
Участники программы лояльности от АЗС BP Club смогут накапливать баллы при оплате через приложение так же, как и при оплате через кассу, уточнили в Тинькофф-банке.
Коммерсантъ вчера в 14:05
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 10 ноября в 18:47
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Общество
Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства, промышленности и для купирования биологических угроз.
News.ru 04:16
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Происшествия
Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в Петербурге
Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
РЕН ТВ 06:24
Общество
Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
Космос
Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног
Naked Science 05:45
Политика
Эво Моралес вылетел из Парагвая в Мексику
Бежавший из Боливии бывший президент Эво Моралес вылетел на самолете мексиканских военно-воздушных сил из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
Московский Комсомолец 03:28
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Космос
NASA представило первый электрический самолет
NASA показало первый электрический самолет, над которым работало с 2015 года, сообщает Reuters.
РЕН ТВ 09 ноября в 06:53
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Здоровье
Врачам предлагают платить премии за выявление онкозаболеваний
Ещё одним положением документа изменяется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь, не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Парламентская газета 05:55
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 10 ноября в 05:10
Гаджеты
Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов
ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Тайга.инфо вчера в 01:01
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Russian Deadline вчера в 09:27
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Политика
Переписка депутата с проституткой разозлила Зеленского
Лидера Незалежной Владимира Зеленского разозлило, что депутат его партии «Слуга народа» Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте, передает «Газета.ru».
Телеканал 360° 06:18
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
Видео с вырезанной сценой смогут посмотреть подписчики сервиса Disney+. Он начинает свою работу 12 ноября.
Телеканал 360° 05:22