Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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