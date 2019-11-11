Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.

Происшествия Найденный в Мойке при поисках аспирантки СПбГУ череп оказался учебным Череп, который был обнаружен в реке во время поисков останков предполагаемой жертвы историка Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, оказался учебным пособием, сообщили в городском управлении СК.

Энергетика Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.

Футбол Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.

Общество Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».