Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Общество
Льготники Карелии получают некорректные компенсации за услуги ЖКХ
Льготники Карелии начали получать некорректные компенсации за услуги ЖКХ.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем
Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем Надежда Ангарская нарушила молчание.
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
Политика
Лукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни
Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме.
Происшествия
Найденный в Мойке при поисках аспирантки СПбГУ череп оказался учебным
Череп, который был обнаружен в реке во время поисков останков предполагаемой жертвы историка Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, оказался учебным пособием, сообщили в городском управлении СК.
Энергетика
Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу
Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Гаджеты
Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости
Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Общество
СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотой паспорт», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста.
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Шоу-бизнес
Стиль на двоих! Ирина Шейк на прогулке с дочкой в Нью-Йорке
Ирина Шейк (33) точно знает, как выглядеть стильно в такую погоду. Папарации заметили звезду во время прогулки с дочкой Леей в Нью-Йорке.
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
Армия и оружие
75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц»
12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Футбол