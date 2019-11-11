Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:00, Ашберн
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