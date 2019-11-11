Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Общество
Премьер-министр Польши возмутился из-за сериала Netflix про войну
Моравецкий заявил, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего рейха, а не Польши: "Мало того, что карта неверна, но она еще и обманывает зрителей, заставляя их поверить, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и за совершение преступлений", — заявил премьер-министр Польши.
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Футбол
Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом
Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
WSJ: Позиция Партии Brexit повышает шансы Джонсона на успех
Позиция Фараджа подверглась критике со стороны ряда спонсоров его партии, обвинивших его в том, что раскол электората сторонников выхода из ЕС может подорвать проект Brexit в целом.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Технологии
«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress
«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Происшествия
СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова
Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Происшествия
Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Общество
В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев
Сегодня в Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев — он проведёт совещание в наукограде Кольцово и встретится с губернатором региона Андреем Травниковым.
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
Общество
Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).