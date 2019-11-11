Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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«Производительность труда» будут повышать пять предприятий Марий Эл

REGNUMвчера в 13:53

Бочаров обсудил нацпроекты на заседании Совета при Президенте РФ

Московский Комсомолецвчера в 09:01

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

ТАСС10 ноября в 16:01

Медведев видит риски недостижения показателей по трём нацпроектам

News.ruвчера в 06:29

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам

Накануне.Ru10 ноября в 18:41

Медведев соберет президиум совета по нацпроектам, обсудят поддержку занятости

ПРАЙМ10 ноября в 16:17

Воробьев обсудил реализацию нацпроектов

Lenta.ruвчера в 08:26
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Здоровье

Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях

Planet Today 10 ноября в 17:36
Общество

Премьер-министр Польши возмутился из-за сериала Netflix про войну

Моравецкий заявил, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего рейха, а не Польши: "Мало того, что карта неверна, но она еще и обманывает зрителей, заставляя их поверить, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и за совершение преступлений", — заявил премьер-министр Польши.
ИА REX вчера в 14:30
Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Футбол

Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Общество

В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода

Lenta.ru 00:58
Политика

WSJ: Позиция Партии Brexit повышает шансы Джонсона на успех

Позиция Фараджа подверглась критике со стороны ряда спонсоров его партии, обвинивших его в том, что раскол электората сторонников выхода из ЕС может подорвать проект Brexit в целом.
ПРАЙМ 04:26
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

На парковке в подмосковном Раменском сгорели 13 машин

РБК 01:43
Кино

Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»

News.ru вчера в 09:52
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Технологии

«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress

«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Ведомости 10 ноября в 18:52
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку

Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

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Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:03
Общество

В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев

Сегодня в Новосибирскую область с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев — он проведёт совещание в наукограде Кольцово и встретится с губернатором региона Андреем Травниковым.
НГС вчера в 20:15
Интернет

YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли

В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество

Родственники рассказали о жизни убитых в Забайкалье солдат

Рамблер 00:57
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Общество

Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту

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Общество

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RT на русском 10 ноября в 09:12
Экономика

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Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
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Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ вчера в 11:33
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