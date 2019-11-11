Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:05, Вашингтон
Политика
Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику
Московский Комсомолец вчера в 20:53
Политика
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Нарушением прав граждан и проявлением цензуры стала бы реализация инициативы разрешать доступ в интернет только по паспорту.
Российская газета 04:46
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 01:18
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Игры
Rockstar объявила набор в команду разработки крупнобюджетного экшена в открытом мире
Исходя из описания требований и обязанностей соискателя, можно сделать вывод, что в стенах Rockstar North кипит работа над крупнобюджетным экшеном в открытом мире с большим количеством реалистичных персонажей.
3DNews 06:01
Политика
Лукашенко прокомментировал возможность членства Белоруссии в СЕ
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене прокомментировал возможность членства Белоруссии в Совете Европы.
RT на русском 09:47
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Авто
Mercedes-Maybach GLS будет показан 21 ноября
Пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class нынешнего поколения на Auto Guangzhou, а в конце этого месяца новый Maybach GLS будет презентован официально.
32CARS.ru 05:16
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 10 ноября в 03:32
Общество
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
RT на русском 06:27
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
RT на русском 00:47
Армия и оружие
В ДНР приняли документ об ответе на ввод украинской полиции в Донбасс
Члены парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли документ, который предусматривает симметричный ответ в случае ввода подразделений полиции Украины на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:00
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
RT на русском 06:33
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
REGNUM 09:54
Политика
Москва решит эту проблему: Лавров пошутил о грядущих выборах в США
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в шутливой форме прокомментировал вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в 2020 году выборах в США.
Вести.Ru 09:10
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru вчера в 16:59
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство в отставку
Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, передаёт Sputnik Молдова. За это решение проголосовали 63 депутата.
RT на русском 08:40
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:24
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Кино
В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»
Многолетний труд Андрея Кончаловского над фильмом о Микеланджело Буонарроти "Грех" наконец завершился премьерой на Римском международном кинофестивале в октябре, и теперь - в Москве.
Российская газета вчера в 14:13
Футбол
«Барселона» представила новую форму в цветах каталонского флага
«Барселона» презентовала новую экипировку, выполненную в золотистых и красных цветах Каталонии.
Sport24.ru 07:49
Наука
Ядерный могильник США дал течь: плутоний бесконтрольно утекает в океан
Популярная механика 07:15
Общество
Малышева ответила на обвинение в пьянстве в аэропорту
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Футбол
«Болонья» стала внезапным фаворитом в борьбе за Ибрагимовича
Как сообщает Carriere dello Sport, Ибрагимович предпочитает вариант с «Болоньей» из-за дружбы с главным тренером команды Синишей Михайловичем.
ODDS.ru 09:41
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Фигурное катание
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при
Советский спорт 05:52