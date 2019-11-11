Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец вчера в 01:03
Экономика
РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 06:29
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Часто из-за ошибок водителя из шин выпадают шипы, что зимой является опасным для движения автотранспорта.
ToDay News Ufa 10 ноября в 00:56
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
РБК 11:49
Наука
Искусственный рог носорога спасет животных от браконьеров
Искусственные рога позволят спасти носорогов от убийства браконьерами, так как торговцам будет намного выгоднее закупать ненастоящие изделия, перестав обращаться к охотникам.
Discover24 02:46
Общество
Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши
Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
Интерфакс 05:33
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
RT на русском 12:24
Космос
SpaceX запустила ещё 60 интернет-спутников
SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников сети Starlink.
Общественное телевидение России вчера в 17:31
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
RT на русском 00:47
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Авто
Самый мощный серийный гиперкар в мире презентовали в Дубае
Конструкторы японского автомобильного концерна Aspark представили заключительную версию спорткара Owl.
Car.ru 08:32
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
ТАСС 09:53
Происшествия
Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги
Жестокое убийство выпускницы СПбГУ В понедельник, 11 ноября, историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве, его поместили в СИЗО.
РИА Новости 06:45
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42