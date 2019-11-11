Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Бочаров обсудил нацпроекты на заседании Совета при Президенте РФ
Московский Комсомолец11 ноября в 09:01
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 14:45
Происшествия
В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
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Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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