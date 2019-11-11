Экономика
ТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Культура
Народный театр Вилюйска могут отстранить от участия в фестивале в Москве из-за пьяной потасовки
Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который проходит в эти дни в Москве.
ИА ЯСИА вчера в 08:28
Хоккей
Потехин о дубле в матче с «Трактором»: «Два раза бросил и два раза попал – ничего такого»
Нападающий «Магнитки» Богдан Потехин ответил на вопросы после победы над «Трактором» (5:2) в матче чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:22
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс вчера в 02:11
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Новое поколение седана превратилось из эволюции динамизма в стильный автомобиль, в то время как Kia агрессивно применяет смелые элементы дизайна для создания интенсивного и футуристического образа.
SpeedMe 10 ноября в 22:16
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Политика
Эрдоган встретится с Трампом в Соединенных Штатах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом в США 12−13 ноября, где обсудит закупку вооружений у Вашингтона и ситуацию в Сирии.
REGNUM вчера в 17:25
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Наука
Скользкий слой льда оказался отличным от воды
МедиаПоток 02:44
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
ТАСС 18:03
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Теннис
Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире
Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Спорт-Экспресс 18:52
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Происшествия
Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек
По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Здоровье
Для девочки из Красноярска нашли препарат от рака в ветклинике
Депутат Илья Зайцев рассказал в своем Facebook, что зарубежное лекарство для заболевшей девочки все же нашли.
Московский Комсомолец 01:01
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Аргументы и Факты 03:50
Политика
В Минске дали «зеленый свет» для встречи в «нормандском формате»
Информацию передает пресс-секретарь Кучмы На переговорах по Донбассу в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате", сообщает телеграм-канал "Раньше всех" с ссылкой на пресс-секретаря председатель контактной группы.
SM News 10:06
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03