Экономика

ТАССТАССМедведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Медведев видит риски недостижения показателей по трём нацпроектам

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Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации

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«Производительность труда» будут повышать пять предприятий Марий Эл

REGNUMвчера в 13:53

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Власти Чувашии займутся вопросами повышения производительности труда

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Медведев соберет президиум совета по нацпроектам, обсудят поддержку занятости

ПРАЙМ10 ноября в 16:17

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

ТАСС10 ноября в 16:01
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика

Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского

«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
RT на русском 11:08
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.
РБК 10:52
Здоровье

Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Политика

Лукашенко рассказал о способе отменить смертную казнь в Белоруссии

Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может быть решен только на референдуме, это зафиксировано в конституции страны.
Известия 11:21
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Шоу-бизнес

Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:00
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Политика

Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Политика

Бундестаг рассмотрит законопроект о Газовой директиве ЕС 13 ноября

Германский Бундестаг проголосует по законопроекту об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство 13 ноября.
ТАСС 10:57
Общество

Производители предлагают повысить крепость пивных напитков

Производители предложили внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» и убрать ограничения в семь градусов крепости пивных напитков.
Profibeer.ru 02:49
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика

Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Общество

ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
Известия 10:25
Экономика

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Спорт

Американская гимнастка погибла при падении с брусьев

Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.
Вести.Ru 07:06
Происшествия

Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу

Вести.Ru 07:25
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК вчера в 03:46
Армия и оружие

Загадочное российское судно-шпион заметили у американских берегов

Lenta.ru 10:37
Фигурное катание

Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети

Газета.Ru вчера в 10:13
Общество

Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Ведомости 11:00
Хоккей

«Металлург» дома обыграл «Трактор», Потехин сделал дубль

Спорт-Экспресс 11:08
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Футбол

Игрока «Локомотива» Жоау Мариу не вызовут в сборную Португалии

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу не будет вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:17
Общество

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован

«Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.
ТК Звезда вчера в 23:15
Происшествия

Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.
РИА Новости 11:21
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