Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.

Политика Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского «Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.

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Общество Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован «Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.