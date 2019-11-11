Экономика

REGNUMREGNUMМедведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам

Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ. В формате видеоконференции к участию в совещании подключатся ряд регионов России.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
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