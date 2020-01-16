Дмитрий Медведев прямо перед своей отставкой с поста премьер-министра России в среду, 15 января, подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

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Политика Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.

Музыка «Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.

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