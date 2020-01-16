Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев прямо перед отставкой потратил 127 миллиардов рублей

Дмитрий Медведев прямо перед своей отставкой с поста премьер-министра России в среду, 15 января, подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
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Медведев прямо перед отставкой потратил 127 миллиардов рублей

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