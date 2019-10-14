Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаМедведев раскритиковал губернаторов за медленное строительство яслей

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал глав регионов за недостаточные темпы строительства яслей. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.
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