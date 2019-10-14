Общество
Парламентская газетаМедведев раскритиковал губернаторов за медленное строительство яслей
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал глав регионов за недостаточные темпы строительства яслей. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.
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Религия
Православные христиане празднуют Покров
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Футбол
Неравномерное распределение спонсорской поддержки футбольных клубов обсудили на президентском совете по спорту
Провинциальные футбольные клубы одобрят идею создания единого фонда поддержки.
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Футбол
Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Космос
Источник рассказал, когда «внук» робота «Федора» отправится на Луну
Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров рассказал, что исследование планет Солнечной системы и Луны, возможно, будет проводиться с помощью звероподобных роботов или роботов-кентавров с торсом человека на колесной базе.
Армия и оружие
Сирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка
По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас-эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Гаджеты
В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии
Президент США Дональд Трамп провел с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор, во время которого потребовал прекратить военные действия на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
Авто
Volkswagen планирует продать Lamborghini
Главный исполнительный директор Volkswagen Group AG Герберт Дисс сказал по этому поводу, что концерн планирует сосредоточить внимание на своих ключевых марках — Volkswagen, Audi и Porsche «во избежание чрезмерного количества рук в одной банке с печеньем».
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Авто
УАЗ поднял цены на все свои модели
Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Хоккей
Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Стоит отметить, что это уже четвертое поражение для "Вашингтона" в последних пяти матчах.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.