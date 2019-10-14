Общество
Парламентская газетаМедведев раскритиковал губернаторов за медленное строительство яслей
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал глав регионов за недостаточные темпы строительства яслей. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.
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Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России
Коммерсантъвчера в 08:40
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Общество
Нижегородский Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть руки
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии Всемирного дня чистых рук напомнило, как правильно их мыть.
НИА Нижний Новгород 13 октября в 02:16
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР
Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Политика
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры
Автомобиль Aurus российского президента Владимира Путина по прибытию в Саудовскую Аравию сопровождали 12 арабских всадников.
Вести ПК вчера в 09:34
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Политика
Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными
Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Авто
Новый кроссовер Toyota RAV4 превратили в Toyota Wildlander
Ожидается, что Toyota Wildlander дебютирует до конца года.
Tvoe-avto.com 06:09
Экономика
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 года, а также на плановый период 2021-2022 годов.
Вечерняя Москва 06:32
Общество
В список жизненно важных лекарств войдут еще 23 препарата
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата.
Интерфакс вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов-младший избил новую избранницу
Вокруг ТВ 06:20
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Политика
Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Общество
Космонавт Александр Скворцов отключил аналоговое телевидение в России
Радио Комсомольская правда вчера в 11:46
Армия и оружие
Volkswagen принял решение отложить строительство завода в Турции
Автоконцерн Volkswagen решил отложить принятие решения о строительстве завода в Турции из-за антитеррористической операции в Сирии.
Политика Сегодня 02:25
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru 13 октября в 15:35
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
"Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.
РБК 00:00