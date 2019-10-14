Общество
Парламентская газетаМедведев раскритиковал губернаторов за медленное строительство яслей
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал глав регионов за недостаточные темпы строительства яслей. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.
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Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России
Коммерсантъвчера в 08:40
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Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
РИА Новости вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Авто
Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S
Как передает 32cars.ru, самый доступный Taycan идет по пути «старших» версий Turbo и Turbo S с двумя электрическими силовыми установками, двухступенчатой трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.
SpeedMe вчера в 05:46
Армия и оружие
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
РБК вчера в 20:32
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Экономика
Бухгалтеров просят покинуть учреждения
Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ 13 октября в 19:03
Общество
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Профиль вчера в 09:01
Армия и оружие
Игра «в дурака»: Индия хочет получить 200 Су-57 за $12 миллиардов
Свободная Пресса вчера в 12:00
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
РИА Новости вчера в 06:33
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Культура
Райан Рейнольдс спел в честь дня рождения Хью Джекмана
КиноПоиск вчера в 05:10
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today вчера в 07:56
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.
РИА Новости вчера в 04:55
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета вчера в 10:38
Экономика
Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию
Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.
РБК вчера в 09:59
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
ТАСС Спорт вчера в 18:22
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
После удара Subaru выехала на тротуар, сбив девушку, и в итоге автомобиль врезался в дерево.
REGNUM вчера в 23:15
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру 13 октября в 16:37
Происшествия
В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове
Stoboy.ru вчера в 02:17
Армия и оружие
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40