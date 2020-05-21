Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Медведев раскритиковал самоизоляцию

Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village. Руководитель «Единой России» в ответ на это привел четыре тезиса.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что самоизоляция - это плохо

Медведева на онлайн-конференции Startup Village попросили высказать мнение о самоизоляции, в ответ он привел четыре тезиса.
РИА Новости07:03

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Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Известия09:27

Медведев рассказал о плюсах и минусах самоизоляции

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Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Lenta.ru08:11

Медведев: самоизоляция - это плохо

Московский Комсомолец08:07

Медведев поделился теми уроками, которые вынес для себя из самоизоляции

ТАСС07:03

Медведев заявил, что самоизоляция - это плохо

РИА Новости07:03

Медведев считает, что самоизоляция - это плохо

Газета.Ru08:30
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
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Футбол

Футболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»

Игрок петербургского ФК «Зенит» Далер Кузяев, скорей всего, не станет продлевать контракт с командой.
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Общество

Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
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Армия и оружие

Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны.
Вестник Кавказа вчера в 09:21
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Общество

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В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Общество

Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
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Экономика

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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Гаджеты

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре этого года, сообщает информационный портал DigiTImes со ссылкой на собственные источники.
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Происшествия

Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда

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Политика

Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
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Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
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Общество

Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря

РИА Новости 08:16
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Политика

Аналитики предрекли Трампу поражение на президентских выборах

Аналитики предрекли Трампу поражение.
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Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен в РФ на электромобили

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
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Общество

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
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Политика

В Москву доставили американские аппараты ИВЛ

В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
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Технологии

В WhatsApp появится новая полезная функция

Пользователям WhatsApp на базе iOS стала доступна новая функция. Мессенджер сможет распознавать QR-коды.
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Игры

Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда

В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
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Общество

Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
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Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

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Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода

Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
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Политика

Киев подаст меморандум против России в Международный морской трибунал

Украинский МИД намерен подать 22 мая меморандум против Российской Федерации в Международный морской трибунал - в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Газета.Ru 04:28
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