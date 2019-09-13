Политика
Газета.RuМедведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости". "В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели", - сказал Медведев.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Экономика
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
РБК вчера в 04:41
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Здоровье
Роспотребнадзор не поддержал возвращение пива на стадионы
В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах.
Москва 24 06:44
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 04:55
Технологии
В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО
Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 04:06
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 11 сентября в 06:25
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru 08:05
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Происшествия
В Туле обстреляли автобус с самым известным водителем города
Автобус с самым известным водителем города Владимиром Синяков обстреляли в Туле во время рейса.
Тульская служба новостей 06:27
Экономика
Минфин рассказал о вариантах расширения эксперимента с самозанятыми
Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.
Российская газета 07:32
Политика
Парламент Крыма назначил выборы главы республики на 20 сентября
Государственный совет республики Крым в пятницу, 20 сентября, изберет главу республики и главу Госсовета, сообщил в пятницу спикер крымского парламента, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Константинов на конференции парторганизации.
ТАСС 06:59
Политика
Кирилл Вышинский госпитализирован
Политика Сегодня 07:21
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.
Московский Комсомолец вчера в 22:12
Армия и оружие
Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа
REGNUM вчера в 08:54
Авто
FAW представил флагманский кроссовер Bestune T99
Китайский автогигант FAW представил новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99.
Автоновости дня 05:36
Наука
Крысы могут играть в групповые игры просто ради удовольствия
Naked Science 04:29
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало новый рейтинг смартфонов российского рынка
Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
REGNUM 06:44
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Политика
Зеленский сказал, когда увидится с Путиным
Как сообщает ФАН, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров с участием Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Газета.Ru 03:53