Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости". "В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели", - сказал Медведев.
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