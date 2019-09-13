Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости". "В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели", - сказал Медведев.

Экономика РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.

Политика В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Здоровье Роспотребнадзор не поддержал возвращение пива на стадионы В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Общество Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета "В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.

Технологии В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.

Театры В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Экономика На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.

Происшествия В Туле обстреляли автобус с самым известным водителем города Автобус с самым известным водителем города Владимиром Синяков обстреляли в Туле во время рейса.

Экономика Минфин рассказал о вариантах расширения эксперимента с самозанятыми Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.

Политика Парламент Крыма назначил выборы главы республики на 20 сентября Государственный совет республики Крым в пятницу, 20 сентября, изберет главу республики и главу Госсовета, сообщил в пятницу спикер крымского парламента, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Константинов на конференции парторганизации.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Здоровье Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.

Авто FAW представил флагманский кроссовер Bestune T99 Китайский автогигант FAW представил новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99.

Гаджеты «Роскачество» опубликовало новый рейтинг смартфонов российского рынка Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.