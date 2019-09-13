Политика
Lenta.ruМедведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
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Политика
Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии
Немецкий таблоид Bild пожаловался на развалины и обломки, оставшиеся от советских войск после их вывода из Германии.
Телеканал 360° 00:43
Спорт
Фаткулина объяснила, зачем продает автомобиль, подаренный в Кремле
Призер Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина объяснила, почему продает автомобиль BMW X4.
Pravda.Ru 09:09
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.
Телеканал Санкт-Петербург 05:21
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.
Обозреватель Врн 07:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Здоровье
В новгородской детской больнице врачи объявили итальянскую забастовку
Областная детская клиническая больница (ОДКБ) в Великом Новгороде, где врачи четырех отделений объявили об итальянской забастовке, которая подразумевает отказ от сверхурочной работы, действует в обычном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 09:20
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Происшествия
Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ
Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Lenta.ru 09:14
Культура
Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM 11 сентября в 00:52
Общество
На каждой пятой АЗС в России недоливают топливо
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо, сообщают «Известия». Всего Росстандарт проверил 200 заправок.
Бизнес.Ру 05:25
Космос
Жизнь на Марсе: как последние открытия приближают нас к скорому переезду
Популярная механика 09 сентября в 08:02
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 вчера в 07:49
Политика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Нападающий хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов рассказал о деньгах, которые ему задолжал самый богатый российский хоккеист Артемий Панарин.
Фонтанка.Ру 09:37
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Технологии
Wired (США): новые улики указывают на то, как русские хакеры планировали разрушение электросетей (Wired Magazine)
Коварной особенностью атаки против «Укрэнерго» было то, что русские хакеры, очевидно, намеревались причинить весь этот ущерб не в сам момент отключения, а позже, когда операторы сети начали бы восстанавливать подачу электричества.
ИноСМИ 08:07