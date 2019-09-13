Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости". "В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели", - сказал Медведев.

Происшествия В Калининградской области электромобиль упал на пляж Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.

Экономика На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Авто Представили модернизированный внедорожник «Соболь 4х4» Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Наука Тело человека продолжает двигаться после смерти, доказали ученые Австралийская исследовательница доказала, что тело человека способно перемещаться в течение более года после смерти.

Фигурное катание Туктамышева лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy Чемпионка мира-2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" Lombardia Trophy в Италии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Политика Турчинов назвал препятствие для войны с Россией Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Авто Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Гаджеты Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Футбол Семак прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Арсеналом» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал уверенную победу клуба над тульским "Арсеналом", передает корреспондент Nation News.

Политика Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Владимиром Цемахом Служба безопасности Украины предлагала Нидерландам любую законную помощь в работе с Владимиром Цемахом, которого Объединенная следственная группа хотела допросить по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17, обе стороны сделали все, что было возможно, заявил глава СБУ Иван Баканов.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.