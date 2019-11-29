Политика

Взгляд.руВзгляд.руМедведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Запуск портала Большой российской энциклопедии запланирован на конец весны 2022 года.
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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Интерфаксвчера в 12:23

В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

ТАССвчера в 12:38

В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал

RT на русскомвчера в 12:30

Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»

РИА Новостивчера в 14:48

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Эхо Москвы01:30

Медведев подписал постановление о российской «Википедии»

Росбалтвчера в 12:41

Дмитрий Медведев поручил создать российский аналог «Википедии»

Говорит Москвавчера в 12:35
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Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service вчера в 05:40
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ

Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.
Известия вчера в 11:14
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
РИА Новости вчера в 06:43
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 28 ноября в 10:51
Происшествия

После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело

Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью.
КП - Пермь вчера в 13:13
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Происшествия

В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
РБК вчера в 19:06
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Ferra вчера в 09:02
Армия и оружие

На испытания передан первый модернизированный Ту-160М

В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.
Discover24 28 ноября в 04:02
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 05:52
Недвижимость

Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов

Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Московская перспектива 28 ноября в 07:39
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru вчера в 09:20
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия

Неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на людей в Канаде

В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке.
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.
REGNUM вчера в 21:49
Здоровье

Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

Газета.Ru вчера в 14:16
Футбол

Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.
RT на русском вчера в 08:45
Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол

«Марсель» обыграл «Брест», забив победный гол на последних минутах

«Марсель» одержал победу над «Брестом» в матче 15-го тура чемпионата Франции, но заставил болельщиков понервничать.
Sport24.ru вчера в 16:42
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
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