Политика
Взгляд.руМедведев распорядился о создании российского аналога Википедии
5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Запуск портала Большой российской энциклопедии запланирован на конец весны 2022 года.
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Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Общество
Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ
Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Футбол
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Происшествия
После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело
Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью.
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли пять человек
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Происшествия
В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту
В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Армия и оружие
На испытания передан первый модернизированный Ту-160М
В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Недвижимость
Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов
Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на людей в Канаде
В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.
Здоровье
Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России
Футбол
Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.
Общество
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря
По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Происшествия
Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке
Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Футбол
«Марсель» обыграл «Брест», забив победный гол на последних минутах
«Марсель» одержал победу над «Брестом» в матче 15-го тура чемпионата Франции, но заставил болельщиков понервничать.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.