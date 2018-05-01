Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области. Текст распоряжения выложен на официальном портале правовой информации.

Политика В Крым прибыла делегация иностранных журналистов Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Происшествия В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.

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