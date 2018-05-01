Футбол
Аргументы и ФактыМедведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области. Текст распоряжения выложен на официальном портале правовой информации.
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Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона
ТАСС Спортвчера в 06:45
Правительство распорядилось передать стадион «Нижний Новгород» Нижегородской области
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:57
«Ростов-Арену» официально передадут в собственность региона 1 января 2020 года
Donnews.ruвчера в 07:30
Стадион «Ростов Арена» стал собственностью Ростовской области
Правительство Ростовской областивчера в 08:12
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