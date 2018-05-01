Футбол
Аргументы и ФактыМедведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области. Текст распоряжения выложен на официальном портале правовой информации.
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Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона
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