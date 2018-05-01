Футбол
Аргументы и ФактыМедведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области. Текст распоряжения выложен на официальном портале правовой информации.
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Правительство распорядилось передать стадион «Нижний Новгород» Нижегородской области
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От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
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Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.