Футбол
REGNUMМедведев распорядился передать «Ростов Арену» в собственность региона
«Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, расположенные в Ростове-на-Дону, ул. Левобережная, по перечню согласно приложению», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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Правительство распорядилось передать стадион «Нижний Новгород» Нижегородской области
Bookmaker-ratings.ru04:57
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Общество
Медведев провел совещание в поезде
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
REGNUM 07:48
Общество
Росконтроль выявил лучшее подсолнечное масло
ФедералПресс 00:44
Происшествия
Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги
Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов просит очки и книги.
АиФ Санкт-Петербург 08:06
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Армия и оружие
ЕС намерен усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе
Как уточняется, этот «проект нацелен на укрепление способности европейцев лучше обнаруживать, отслеживать и противостоять этим угрозам с помощь сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков».
RT на русском 08:15
Общество
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 02:59
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
РИА Новости 07:56
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Вести.Ru 07:25
Армия и оружие
Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты «Нептун»
Военное обозрение вчера в 23:51
Армия и оружие
В Сирии появится третья российская военная база
В экспертном сообществе и ряде СМИ допускают, что РФ для реализации своих интересов в регионе может взять в аренду еще одну военную базу на севере Сирии.
Независимая газета 10 ноября в 14:04
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Происшествия
Возле Северной ТЭЦ в Ленобласти горит ангар с покрышками
На территории Всеволожского района Ленинградской области загорелся ангар с покрышками.
ТАСС 07:23
Происшествия
В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция
Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
РЕН ТВ 04:34
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Политика
ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.
Экономика сегодня 08:08
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Здоровье
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности в РФ
За 10 последних лет материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно, говорится в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте Минздрава.
Ридус 07:48
Политика
Информацию о смерти организатора «Белых касок» подтвердили
Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
Москва 24 вчера в 12:44
Политика
На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
РИА Новости 04:22
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
ТАСС 07:25
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Политика
Суд вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
RT на русском 02:38
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
Life.ru вчера в 16:24
Здоровье
В ЮНИСЕФ рассказали о масштабах смертности от детской пневмонии
"Ежедневно около 2200 детей, не достигшие пятилетнего возраста, умирают от пневмонии, которая поддается лечению", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
ТАСС 07:13
Общество
Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний
По результатом проверок прокуратуры заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Ведомости 06:56