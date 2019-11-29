Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»

Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии". Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.
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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

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В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал

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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

РБКвчера в 15:15
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Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку

Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
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В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда.
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Новые модификации дискретной графики Intel DG1 замечены в таможенной базе ЕЭК

Источник изображения: портал ЕЭК Эта неделя для "таможенных следопытов" обернулась двумя новыми сюрпризами, связанными с поставками на территорию РФ образцов дискретных графических решений DG1.
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Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на письмо Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе достаточно логичный, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.
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Смартфону Huawei P40 Pro приписывают систему из восьми камер

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Сбой произошел в работе Twitter

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Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
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Футбол

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Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
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Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура

Проверку по обращениям граждан, связанным с отказом частных клиник проводить аборты, проведет прокуратура Самарской области, 29 ноября сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Красная весна вчера в 08:06
Политика

Путин заявил об ахинее на российском телевидении

Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Neva.Today вчера в 14:41
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
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Песков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Кремль полагает, что есть все основания рассчитывать на субстантивный разговор во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН вчера в 07:07
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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