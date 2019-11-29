Политика
РИА НовостиМедведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»
Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии". Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.
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Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Происшествия
Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Культура
Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
Происшествия
Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем
В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда.
Гаджеты
Новые модификации дискретной графики Intel DG1 замечены в таможенной базе ЕЭК
Источник изображения: портал ЕЭК Эта неделя для "таможенных следопытов" обернулась двумя новыми сюрпризами, связанными с поставками на территорию РФ образцов дискретных графических решений DG1.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Музыка
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
Политика
В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина
Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на письмо Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе достаточно логичный, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Гаджеты
Смартфону Huawei P40 Pro приписывают систему из восьми камер
В начале следующего года компания Huawei, как ожидается, анонсирует флагманские смартфоны семейства P40.
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Здоровье
Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура
Проверку по обращениям граждан, связанным с отказом частных клиник проводить аборты, проведет прокуратура Самарской области, 29 ноября сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Политика
Путин заявил об ахинее на российском телевидении
Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Баскетбол
«Даллас» обыграл «Финикс» благодаря дабл-даблу Дончича
Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Политика
Песков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»
Кремль полагает, что есть все основания рассчитывать на субстантивный разговор во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.