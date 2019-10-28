Общество

ВедомостиВедомостиМедведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации. Площадь игорной зоны составит почти 150 000 кв. м.
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В Совфеде оценили возможное влияние санкций на крымскую игорную зону

Rambler News Service07:50

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

РИА Новости04:55

Игорная зона площадью 150 тыс. кв.м будет создана в Ялте

Интерфакс05:15

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

КП - Крым05:52

Правительство распорядилось создать игорную зону в Ялте

RT на русском04:18

Игорная зона «Золотой берег» будет создана в Ялте по распоряжению Медведева

ИА Крыминформ04:12

Власти Крыма считают, что игорная зона в Ялте даст рабочие места и увеличит доходы бюджета

ТАСС05:04
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В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
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Ученые научились определять шизофрению по волосам

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"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
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Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
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Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
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Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4

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Разозлившись, Ксения Собчак публично прокляла грудь Кристины Асмус.
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Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
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Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
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Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
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В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус

Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
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Слух: iPhone 2020 года оснастят дисплеями ProMotion

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Напомним, что отечественный спортсмен стал девятым в гонке, однако из-за столкновения с гонщиком "Рено" Нико Хюлькенбергом Квята отбросило на 11-е место.
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Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
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