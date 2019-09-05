Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства. Это объясняется тем, что некоторые свечи, сиропы и растворы производятся только за рубежом, а в России их не регистрируют.

Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей

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