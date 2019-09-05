Общество

РБКРБКПравительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся. При этом зарубежные производители не регистрируют их в России.
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