6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.

Общество В российских аэропортах снова разрешили курить В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.

Единоборства Фьюри назвал Усика бомжом и раскритиковал президента WBO Британский боксер Тайсон Фьюри в грубой форме отреагировал на предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой против узбекистанского боксера Баходира Жалолового, а также решение организации назначить украинского боксера Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.

Происшествия Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Происшествия СК завершил расследование дела о «пире» Цеповяза в колонии СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

Происшествия В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке "Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.

Авто Sony представила электрокар Vision-S Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).