Общество
RuNews24.ruМедведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения
Парламентская газетавчера в 03:46
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