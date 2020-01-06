6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.

Кино В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена» Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

Политика Курц вновь стал канцлером Австрии Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

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Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.

Политика В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.