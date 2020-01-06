Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruМедведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

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