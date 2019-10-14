Общество
ТАССМедведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
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Что касается перечня ЖНВЛП... из 758 позиций 516 позиций полностью соответствуют критерию отечественного производства, это 68%... 92 позиции, по данным Минпромторга, это упаковка, 12%. Остальные - это импортные лекарственные препараты.
— Татьяна Голикова, российский экономистРИА Новости 07:43
с чего всё началось
Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с начала 2020 года увеличится, в него будут входить 758 лекарств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в перечень включены "современные, эффективные, востребованные препараты".РИА Новости07:37
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