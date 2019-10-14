Общество

Российская газетаРоссийская газетаМедведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции. Сейчас он включает 735 препаратов.
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Медведев заявил о расширении списка жизненно необходимых лекарств

Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с начала 2020 года увеличится, в него будут входить 758 лекарств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в перечень включены "современные, эффективные, востребованные препараты".
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Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции

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